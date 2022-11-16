台灣便利商店密集度高，上班族、學生們經常會在便利商店解決三餐，其中想吃飽或簡單吃，除了會選擇微波食品、三明治外，也會選「飯糰」來填飽肚子。尤其現在便利商店針對飯糰系列商品，口味不斷推陳出新，甚至連形狀包裝也很多變。像是推出圓形飯糰、握便當、細卷飯糰等，是不少外食族的好選擇！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，針對便利商店「飯糰」，到底網路上討論度最高的5大話題有哪些！

一、網友都在討論「便利商店飯糰」什麼？

1.有什麼口味

便利商店飯糰口味常見有肉鬆、鮪魚、龍蝦沙拉等，近幾年來也不斷推出各種新口味搶占市場，尤其每當有新口味上市時，總能在網路上吸引一堆網友品嘗分享心得，不過也有經典口味愛好者，堅持飯糰只吃鮪魚、肉鬆口味，代表每個人心中都有自己最愛的飯糰口味。

2.份量能不能吃飽

消費者大多都認為：「一個普通飯糰吃不飽」、「超商有賣飯糰，但我覺得有點貴又吃不飽 」、「飯糰感覺吃不飽」，表達純吃飯糰當三餐中一餐，其實很容易吃不飽，對此，便利商店為了讓大眾吃飯糰也能吃飽，也不斷優化產品，除了推出加大份量版本的飯糰外，也衍伸推出許多產品，像是7-11的握便當、全家金飯糰的大飯糰、大口飯糰等。

3.跟誰聯名

近年來便利商店很喜歡跟YouTuber、網紅、名店、大廚聯名推出新品，像是全家與百萬YouTuber「韓國ㄟ金針菇」聯名，在當時吸引許多消費者購買嘗鮮，甚至熱賣到斷貨，可見便利商店與YouTuber、網紅名人聯名熱度有多夯。

另外，便利商店也會和知名餐飲品牌合作，以此創造話題，比如7-11與阜杭豆漿、林聰明；OKmart與胡同燒肉、鬍鬚張；萊爾富與麻膳堂、寬心園等；全家則與鼎泰豐、大戶屋等餐飲名店合作，其中7-11與阜杭豆漿合作推出的飯糰，被大眾讚譽有加：「以中式飯糰來說覺得還不錯吃」、「用麵包代替油條真的很神奇」、「吃起來米飯不會黏在一起，這點蠻加分的」、「喜歡到每天都忍不住買來吃」、「阜杭豆漿聯名的飯糰，連續吃了好幾天」。

4.價錢貴不貴

隨著物價不斷上漲，不少網友認為便利商店的食品越來越貴，甚至PTT上還有網友提問「上一個漲價漲到你不買的東西是？」，其中便利商店的飯糰就有被提到，認為現在肉鬆飯糰漲到快30元，讓他很懷念以前還很便宜價格的時候。

不過其實現在便利商店針對飯糰，都有推出飲品組合搭配價，或即期品打折優惠等，像全家餐餐超值配和友善時光、7-11i珍食、萊爾富惜福食堂、OK Mart六折超優惠等，對一些小資上班族來說，只要好好挑選時間購買，就能搭配出便宜又能吃飽飽的早午餐：「搭配咖啡打折超划算」、「我還蠻常買超商即期品的」、「趁打折時趕快去搜刮，當成明天的早餐或午餐」。

5.口感豐不豐富

台灣便利商店的飯糰有分冷吃、加熱吃兩種版本，因此米飯的口感就顯得很重要，像米飯是否香Q順口？加熱後會不會過度軟糊？冷冷吃米飯會不會太硬？這些都是上班族、學生到便利超商買飯糰時，會特別在意的細節。另外，飯糰裡的主料、配料、海苔整體搭配起來，口感有沒有層次、好不好吃等，也都是大眾熱愛在網路分享的重點：「比較喜歡不微波的口感，畢竟海苔加熱後都會變得軟軟爛爛」、「（7-11麻油雞飯糰）有杏鮑菇增加口感，真的很像在吃麻油雞飯」、「米飯呈現獨特香氣及口感，我超愛」、「鬍鬚張香腸滷肉飯糰（OKmart）吃幾口後直接開胃，有點後悔只買一個飯糰」、「椒麻牛肉烤飯糰（萊爾富）味道是不差，適合嚐鮮」。

二、便利商店飯糰商機無限 今年２波討論高峰都因她觀察到網路上針對便利商店的飯糰討論如此多，可見該產品的商機無限，尤其今（2022）年全家便利商店與台灣的百萬訂閱YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」聯名飯糰合作，更是屢創討論度高峰，進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「韓勾ㄟ金針菇聯名飯糰」（時間：2021/11/07 - 2022/11/06）近一年網路聲量，共有7,351筆，高峰點分別落在在2月與6月推出新品飯糰，在當時不僅造成旋風式搶購，甚至還供不應求，一度賣到斷貨。

三、KOC實測市場最新商品「圓型飯糰」

據《數位時代》的報導指出，2月這波聯名帶動全家飯糰品類業績年增4成，並透過引客數據觀察發現，全家便利商店在聯名商品挹注下，新客比例達將近4成，且購買次數、消費金額也比7-ELEVEN高出4%～5%，面對這樣的好成績，讓全家便利商店在這次10月新品「圓型飯糰」，再度與名人合作，特別與《小小頂級廚師美國版》第八屆冠軍Liya朱如茵聯名，攜手推出兩款聯名飯糰搶攻市場。

而《DailyView網路溫度計》為了了解消費者是否喜愛這次全家聯名飯糰，進一步設計問卷調查，邀請51名關鍵意見消費者（以下簡稱KOC）實測試吃全家新品「少一杯蛤蜊飯糰」、「香腸炒飯飯糰」，執行期間為111年10月4日至10月12日，共完成51份有效樣本。

不只會回購 還會推薦給親友這次全家金飯糰推出的新品「圓型飯糰」，是使用台灣好米，採用直火炒飯工法，不僅米飯量提升，連口味都富有層次，其中最具台式口味的「香腸炒飯飯糰」，網友分享心得：「比想像中不油還不錯」、「喜歡加熱後的口感，飯的香氣和鬆感都會比較明顯」、「當早餐吃也不會覺得太過負擔」、「有點像是炊飯」、「吃起來沒那麼油膩，當早餐還不錯」、「覺得加熱後比較好吃，炒飯的香氣會比較出來」、「比起一般吃到的炒飯來說，這個真的爽口很多」。

而另一款以少一杯麻油的方式製作的「少一杯蛤蜊飯糰」，網友則表示：「算是小有點創意也算不錯吃」、「我覺得很好吃欸，重口味人不覺得過鹹」、「蛤蜊的加熱很好吃欸，昨晚剛嗑當宵夜」、「米飯也比較厚實，味道跟口感搭配蛤蠣下去吃很剛好」、「很對偏愛重口味的我超香」，認為這款新品比較適合偏重口味的消費者。

從本次調查結果，針對產品回購意願也可得知，全家新品回購率有6成~8成，且有92.2%KOC願意推薦「少一杯蛤蜊飯糰」給親友；有72.6%KOC則願意推薦「香腸炒飯飯糰」給親友，整體來說，代表這些KOC不只本身會回購，甚至還會推薦給親友買！

兩款新品整體滿意度 KOC們好評喜愛

針對全家金飯糰這兩款新品滿意度部分，調查結果顯示「少一杯蛤蜊飯糰」在份量、味道上，有近9成KOC表示喜歡；「香腸炒飯飯糰」也有超過半數的KOC對於份量滿意，味道部分也有80%以上的喜愛，整體平均滿意度都是好評。

便利商店的飯糰一直是上班族、外食族的輕食首選，每每引起飯糰話題的全家便利商店，這次兩款新品你是否已購買嘗鮮？歡迎到《全家夯什麼》臉書公開社團分享你的心得，讓更多消費者了解這次全家便利商店推出的新品。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年10月18日至2022年10月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『便利商店飯糰』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。