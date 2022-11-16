阿美族歌手張震嶽在1993年正式出道，創作《愛我別走》、《思念是一種病》等皆成為膾炙人口的歌曲，最近張震嶽前往中國發展，不僅擔任《中國新說唱》明星製作人兼評審，也參與《披荊斬棘的哥哥2》演出，在《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行榜位居第106名。

近日張震嶽出演衍生綜藝節目《我們的滾燙人生2》，騎著摩托車載著潘瑋柏時，卻被旁邊路人誤認成「熱狗」，畫面播出後也引發熱烈討論。

張震嶽笑喊「全村的人都知道我們」！下秒被打臉：熱狗

張震嶽近日與《我們的滾燙人生2》夥伴騎摩托車在中國北海探索極致風光，路上也被熱情的居民認出，其中團員林峯因為祖籍在福建廈門，所以非常受到當地人歡迎，正當張震嶽脫口說出「全村的人都知道我們」時，卻被路旁的女路人直喊「熱狗」，讓後座的潘瑋柏忍不住笑出聲，向張震嶽建議「要不要去踹她一下」、「妳說我是誰，踹過去」，張震嶽聽完後也尷尬狂笑。

張震嶽被錯認熱狗登微博熱搜！釣出本人回應：我是《披哥》學長

張震嶽被錯認為熱狗也登上微博熱搜，「張震嶽被路人叫熱狗的這個反應真的有點好笑，但就是說張震嶽戴著安全帽跟熱狗確實很像，兩個人站在一起會不會傻傻分不清啊」、「張震嶽被打臉名場面，真的要笑爛，不過張震嶽脾氣真的nice」、「張震嶽在街上被人叫熱狗，求阿岳的心理陰影面積」。

張震嶽也在個人微博自嘲「張震嶽被路人叫熱狗的反應」，無奈表示「我不是熱狗，MCHOTDOG才是」，該則貼文也吸引逾千名網友按讚，熱狗本尊則在留言區回覆「我不是熱狗，我是你披哥的學長」，其他粉絲也幽默回應「好的，蛋堡」、「一個我愛台妹，一個台妹愛我」、「為什麼這麼多人阿岳熱狗傻傻分不清楚」，也有人分析「都有鬍子、都戴帽子、都是說唱導師、都是台灣人」、「白的是熱狗，略略略黑的是阿岳」。