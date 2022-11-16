俄彈擊中波蘭村莊導致兩死

1枚俄製飛彈落入波蘭境內，導致近烏克蘭邊境兩人喪生後，華沙已召喚俄羅斯駐波蘭大使，而這個北約成員國將加強部分軍隊備戰，並正考慮啟動北約第4條款（Article 4）。

據CNN新聞網和《政治》（POLITICO）新聞網15日報導，大約就在俄羅斯對烏克蘭發動1個多月來最大的一次飛彈攻擊之際，這枚飛彈落在波蘭境內。然而，俄羅斯國防部周二稍早已否認攻擊波烏邊境，強調他們和這次事件無關，並說率先報導的波蘭媒體刻意挑釁，以升高緊張局勢。

而據《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，北約官員和七大工業國集團（G7）領袖周三將會面，對俄製飛彈落入波蘭境內，並導致兩人死亡的狀況作出「集體回應」。

當地媒體所拍攝的照片顯示，波蘭東部赫魯別舒夫（Hrubieszów）的普熱沃多夫（Przewodów）村遭彈擊，現場滿目瘡痍。而當地居民拍攝的錄影顯示，彈擊區冒出陣陣濃煙。

這是俄羅斯今年2月侵略烏克蘭以來，第一次有俄製飛彈落入北約成員國境內，引發各方擔心，戰爭可能擴散。而波蘭考慮援用的北約第4條款讓30個成員國共同商議，好對事件做出適當的集體回應，不過除非有證據顯示，俄羅斯刻意要攻擊波蘭，或是北約軍事基地、基礎設施或民眾服務中心，否則北約不太可能展開軍事行動。

而北約條款中涉及軍事行動的，則是第5條，其中載明，對北約任何成員國的攻擊，會視為對所有成員國的攻擊，將採取必要行動，以協助遭攻擊的盟國。但這條款至今只援用了一次，那就是美國2001年遭911恐怖攻擊時。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）說，美國仍在調查相關事件，但表明，「我們一直都很清楚，我們將捍衛北約的每一寸領土」。

有人推測，這枚俄製飛彈可能在烏克蘭上空被擊落，後來才掉到波蘭境內。部分國防研究人員說，其中部分飛彈殘骸看來像是來自烏克蘭使用的S-300防空系統，但目前尚未尋獲確切證據。