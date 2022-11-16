中科院歷經10年餘年研製的大型偵蒐無人機「騰雲號」，經過中科院不斷改良後，正式宣布已完成研發測評，將在明年進行戰術測試，未來會依照空軍需求進行量產。實際上，過去軍方對中科院沒信心，因此向美方採購MQ-9死神無人機，但在蔡英文總統要求配合國防自主政策下，以騰雲專案名義向立法院爭取預算加碼，終於宣布完成研發測評。

根據中科院2019年8月在國防工業展介紹，新版無人機「騰雲號」其特色是中高度、長滯空、多酬載的大型全複材無人機系統；具備自主起降，多機操控，聯網導控和即時影像傳輸功能，可日夜間執行情蒐監偵。

騰雲大型無人機主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐。導控半徑大於1100公里，滯空時間超過20小時，曾在志航基地亮相。(中時資料庫)

騰雲大型無人機主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐。導控半徑大於1100公里，滯空時間超過20小時。(中時資料庫)

但根據中科院資料，新型騰雲無人機機體更大，換裝了推力更強的發動機，載荷能力、解析度及滯空時間都得到了進一步強化，並採用複合材料，部分設備亦有雙備援、三備援等設計，另也納入自動起降、自動連網、多基導控等概念。相比上一代騰雲，新機可由衛星導控，進一步強化反電磁作戰能力。

中科院航研所昨天邀訪媒體前往參訪無人機研發成果，就透過簡報表示，騰雲大型無人機主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐。導控半徑大於1100公里，滯空時間超過20小時。

中科院也表示，目前騰雲大型無人機已完成研發測評，將在明年進行作戰測評，通過後會依空軍需求啟動量產，並研發武器掛載系統。