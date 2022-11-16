北市三腳督激戰「端牛肉」 公辦政見會12人全到齊

台北市長候選人公辦政見發表會12日舉行，由於候選人多達12人，創下北市長選舉政見會史上最長紀錄。值得注意的是，除外界關注的「三腳督」：國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊以及民進黨候選人陳時中外，其它候選人初登場也語出驚人。其中，共和黨候選人唐新民預言，2023年農曆年末，大屯火山隨時被爆發，更直呼「2022台北市長不是我，你們2023就等死吧」。

台北市長候選人公辦政見發表會日前舉行，其中有數位外界不熟悉的候選人語出驚人，引起網友熱議。例如，10號共和黨候選人唐新民自稱是台灣奇蹟締造者、蔣經國指定的繼承人，他還稱，2023年農曆年末，大屯火山隨時可能被爆發，更說「2022台北市長不是我，你們2023就等死吧」。

此外，3號無黨籍台北市長候選人鄭匡宇提到，結婚率低有一個重要的原因，就是台灣的女生看不上台灣男生。鄭匡宇說關於男性魅力提升的方法，「在我過去多本著作中提到了，大家可以自己上網去看」，並強調女生不是用追的，而是用吸引的。鄭匡宇更突然在台上大秀語言能力，接連用日語、韓語以及英語闡述政見，講完還要手語老師「不要緊張」。

11號無黨籍台北市長候選人謝立康則在政見發表會中大跳淋巴操，此舉讓手語老師一度不知所措的往旁邊看了一下，隨後也敬業的做操。「視網膜」諷刺表示，繼蜂蜜檸檬之後，感謝謝立康花150萬保證金教大家神秘的淋巴操。YouTuber「視網膜」在頻道「眼球中央電視台」中就列舉上述多位候選人特殊政見表現，結果不少網友一致留言回應：手語老師最強！