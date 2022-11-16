藝人吳鳳自土耳其來台發展多年，因主持《愛玩客》知名度竄升，更獲得金鐘行腳節目主持人獎肯定，也是首位拿下電視金鐘獎的外國人，近日他在臉書發文表示，對於「台灣人是健忘的」這句話，他認為「其實這是一件好事」。

「台灣人是健忘的」是台灣經常流傳的一句話，對此，藝人吳鳳在臉書分享自身看法，他認為或許是台灣人較溫柔，因此大部分的人不會記得一些不好的事，不過他也坦言「但是我自己一定不會忘記對社會造成負面影響的大事，像是貪污、黑心食品等等！我相信很多台灣人也如此」。

隨後，他表示，台灣人本就不是「很強悍的民族」，且看外面的環境可發現大家算是溫柔，他認為「其實這是一件好事，小孩子在這種環境長大也算是很幸福」他也透露自己的教育觀「我的教育方式也是提醒孩子要注意外面的生活，發生的事實。我希望孩子長大後也分的出來哪些事值得關注，哪些事不需要（例如私事八卦）」。

接著，他提到「我們教養孩子的時候，不要教她們有恨跟討厭這兩個事！像有些國家從小教孩子XX國家的人不好，XX 民族不好等等！我的觀念裡面沒有這種教育」希望自己的孩子有包容性、溫柔且懂得原諒。

最後，吳鳳強調「如果孩子懂得分析好跟壞的差別，我覺得她們的未來會更快樂。這樣她們會有更高的社會責任，不會健忘重要的事」貼文曝光後，網友也紛紛表示贊同，也非常欣賞他的教育理念。