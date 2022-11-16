中華職棒樂天桃猿的啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，因擁有外型甜美與前凸後翹極品身材，被不少人封為「啦啦隊女神」，之後她也跨足演藝圈，開始登上各大綜藝節目並接下廣告代言，IG吸引超過79萬人追蹤。但人氣火爆的她，近日卻在節目中透露，她曾因超高人氣遭人陷害、搶走工作，讓所有人相當震驚。

巫苡萱在9號播出的節目《11點熱吵店》中透露，有次她準備參加一個電玩廣告的試鏡，為了符合導演的外型要求，她便積極到健身房運動健身，當時有位在社群上互相追蹤的好友來關心她，聊到她要參加試鏡時，對方還表示「希望妳可以選上」，後來巫苡萱因熬夜眼睛浮腫、出現細紋等問題，就向該名好友詢問保養方法，對方便建議她「一定要用暖暖包熱敷15分鐘」更打包票保證有效。

巫苡萱後來也照做，但她敷了5分鐘之後便感覺眼睛不太舒服，但為了在試鏡中拿出最佳狀態，她還是硬敷了15分鐘，但沒想到一拿掉暖暖包，她就感覺到眼睛相當不適，照了鏡子才發現眼睛周圍已經微微的起水泡，嚇得她趕緊前往醫院檢查，最後被醫生告知「輕微燙傷」，還下令她不准化妝避免傷口感染，讓她只好忍痛放棄試鏡。豈料，後來巫苡萱便輾轉聽到該名好友其實也有去試鏡，卻沒有告訴她，現場來賓聽到後都大感驚訝，直呼「心機好重！」