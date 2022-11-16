年底選戰將至，無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出「健康城市2.0」政策，主張提升市民醫療照顧、強化公衛機構功能、落實食安管理機制及推廣全民運動理念4大指標，讓台北成為城市，包括各區設立第2座運動中心、申辦2038年台北亞運、發行「電子健康護照」及「婦幼數位健康券」等構想。

黃珊珊表示，台北健康城市於2002年起啟動，2016年，柯市府以「台北市」名義成功加入WHO西太平洋健康城市聯盟（AFHC）。未來將積極參與AFHC執委會及學術委員會之運作，並分享台北經驗，爭取主辦AFHC大會活動，今年適逢20周年，她推出「健康城市2.0」4大指標。

首先是市民醫療照顧升級，黃珊珊表示，將續推台北兒童家庭責任醫師制度、睡眠呼吸中止普篩計畫，補助乳癌高風險對象基因篩檢、弱勢孕婦葉酸及長者聽力篩檢和助聽器；活化運用醫療基金以便投資、健康大數據整合與運用。

此外，透過台北通APP發行「電子健康護照」和「婦幼數位健康券」，市民結婚或出生登記時發給，即可依年齡層參加各式健康促進活動。

而強化公衛機構功能，黃珊珊主張台北聯合醫院未來以「強化防疫機制、資訊科技運用發展、培育醫療生技人才」為重點，持續布建心理衛生中心，改造健康服務中心軟硬體設備，兼具防疫、精神衛生、健康促進、長照等功能；毒品防制中心升格為行政機關；成立公共衛生調查研究中心。

民眾關心的落實食安管理機制上，黃珊珊延續台北市政府強制業者登錄食材登錄、餐飲衛生管理分級，執行夜市食品安全微笑標章、食安行銷活動、食品履歷查核及食藥粧網路地圖（iMAP）等，並推動食品標示自我檢核、減罰並減訟。

至於推廣全民運動理念，包括設立各區第二運動中心、申辦2038台北亞運，帶動全民運動風氣，同時健全運動環境輔導機制，促進民間專業資源參與公有運動場館設施，提升委外運動場館經營效益及優化場館資訊應用效能。

以及強化公私立運動場館業者輔導管理以及運動產業消費爭議處理，制定管理自治條例扶植運動產業健全發展。優化運動場館，提高運動場館使用人次，改善現有運動環境品質，同時拓展友善運動城市形象。