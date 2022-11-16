明年過年特別早，一名網友表示，他預計要用年假出國旅遊一周，預算約6萬，但不想去日本，想詢問大家有沒有推薦的地點，引起網友討論，不少人推薦去東南亞旅遊，機票便宜、當地物價也不高，預算6萬真的可以爽玩；另也有人推薦東歐，指當地物價和台北差不多，若能找到便宜機票，完全可以衝一波。

一名網友昨在PTT上發文表示，預計明年春節至少可以獲得一周左右的年假，因此想要出國旅行，但他的預算只有6萬元左右，因此歐美之旅可能會超出預算，而日本則是已經去過，所以暫時不考慮。

該網友指出，他希望可以去一些刺激的地方，像是過去他去馬來西亞旅行，人生地不熟，地名與食物他都看不懂，他覺得很刺激。而且他出國幾乎不會買伴手禮，對於住宿的要求也很低，請大家給予一些意見吧！

貼文引起網友討論，不少網友推薦東南亞國家是很不錯的選擇，距離台灣很近，不需要花很多時間飛行，因此短短一周也可以玩得很盡興，像是泰國、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨等國家，從台灣飛過去的機票很便宜，當地住宿與花費也不貴，有6萬元的預算真的可以爽玩一波。「推薦柬埔寨金邊」、「泰國很好玩」、「越南、菲律賓的宿霧、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國都不錯」。

另也有網友認為，原PO的預算6萬其實蠻多的，如果不想待在亞洲旅遊的話，也可以花時間查看看東歐旅遊的資訊，當地消費沒有那麼貴，若能找到便宜的機票，完全可以衝一波。「疫情前六萬就能去歐洲了」、「飛歐洲的便宜機票，來回也才2萬多而已」、「 捷克，布拉格物價和台北差不多」、「東歐也不錯」。