新竹市長選舉激戰，新竹高中、新竹女中在校內自辦新竹市長選舉模擬投票，但活動粉絲團慘遭民進黨支持者出征痛罵。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天轟，民進黨常把18歲公民權放在嘴上，到底是真心的尊重還是把他們當選票？

蔣萬安今天一早到內湖路口拜票，談到竹中、竹女模擬新竹市長投票的粉專被出征，他表示，選舉很競爭，政治也紛紛擾擾，但是民進黨側翼去出征，對於這些年輕朋友關心公共事務的熱情造成很大的傷害。

蔣萬安說，這一次不分朝野大家都支持18歲公民權，民進黨也常常把18歲公民權放在嘴巴上，但是民進黨現在捫心自問，這一次面對竹中、竹女這些即將擁有投票權的年輕朋友，「你們到底是真心的尊重還是把他們當選票？」

蔣萬安認為，這些竹中、竹女的高中同學，過幾年馬上就要是首投族，他們願意關心公共事務都應該展開雙臂歡迎，因為有他們的參與，一代才會比一代強，才會有更好的未來。