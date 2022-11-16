一名網友日前要幫孩子請事假，想帶孩子回南部為長輩慶生，但老師卻要求出示「長輩身分證」證明，讓他傻眼問「是我畢業太久了嗎」，最後無奈之下，只好讓老師記曠課；不過其他網友卻一面倒認為校方謹慎點是好事，「現在小孩太容易胡扯請假理由」、「老師隨便准假，其實也會被罵」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，他日前因為要帶著一家人到南部參加長輩慶生，小孩需要請假，他因此親自填寫請假單，也直接打電話告知學校須請事假，沒想到老師事後打電話來稱「需要證明」，要求他拿「長輩身分證」證明真的是長輩生日，他事後相當納悶「是我畢業太久了嗎」。

該網友說，孩子的班級老師主動打電話要求他提供長輩的身分證，他說就算是他親自到學校解釋，對方仍堅持要看到證明文件，他最後無奈向老師說「那就記曠課吧！」事後PO文稱「我不知道現在家長親自幫小孩寫假單，還親自打電話去幫小孩請事假，居然還要拿證明」。

不過不少網友認同校方作法「往好處想是老師很謹慎，不用擔心孩子會被亂七八糟的人帶走」、「現在資訊太發達了，甚至上網找個人委託當家長都能代請假」、「請假理由老師隨便准假，是不是也會被罵」、「只能說現在的小孩唸書沒半步，做怪一大堆步數」、「學校謹慎是好事，要不要去瞭解一下，為何老師這麼不信任這個請假事由」。