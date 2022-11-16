連接台北大同區與士林區的百齡橋，14日上午9時許發生一名老婦墜橋意外，事後幸運被警消救起後撿回一命。未料，今（16）日上午，北市消防局又接獲通報，橋上又有民眾墜橋，立刻派遣21名搜救人員到場救援，目前仍在持續搜救中，這也是百齡橋3天以來第2起墜橋案件。

據了解，本月14日上午9點14分士林區百齡橋發生墜橋事故，台北市消防局獲報後，立即出動20人到場救援。經警消救起後，發現墜橋者是一名婦人，年紀約60至70歲左右，婦人獲救後意識清楚，經送醫後已無大礙。