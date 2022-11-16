一名男網友到銀行臨櫃存1000元，沒想到行員多打一個0，帳戶存款從1000元變成10000元，事後行員發現打電話要求他回來返還9000元現金，他向對方說自己已經走遠，只能隔天或匯款歸還9000元，結果晚間他再看帳戶存款已被銀行沖正，質疑銀行是否能隨意更動民眾帳戶的存款，貼文曝光網友說，行員沒有更動存款金額的權限，這是回報給上級做的處置。

原PO近日在臉書社團《爆怨公社》指出，15日帶孩子到銀行開戶，存1000元後離開，2小時後他接到行員的電話，對方表示電腦輸入不小心多打一個0，導致存款從1000元變成10000元，希望他回銀行返還9000元。

原PO表示，由於當時不在銀行附近，且下午有其他行程，因此他和對方說，若要親自過去，得要明、後天，但也願意用匯款方式退還9000元，但行員堅持要他帶現金親自跑一趟，詢問他下午有何行程，令他不悅地說，「不是吧！我要去哪還要跟你報告嗎？出這狀況也不是我們的問題，怎麼就我還得專程過去，你怎麼不過來？」行員聽完僅說會再打電話連繫他，隨即掛上電話。

原PO說，他隨即請孩子登入網路銀行確認帳戶存款金額，確實是10000元，但之後遲遲未接到行員來電，晚間再次請孩子確認帳戶存款，發現已被扣9000元，質疑「行員可以這樣更改帳戶存款金額，是不是代表他們隨時可以把錢轉出？」

疑問曝光，網友紛紛留言，「好扯，這個行員不知道有沒有被上級處罰」、「這是跟上級知會後做出的處理方式，不代表行員可以為所欲為，權限沒這麼大」、「行員沒有那個權限，是回報給上級做的處置，他們有很多東西都必須透過上級」、「存款單填1000元，他只要跟主管老實說輸入錯就能更正了，所以沒有隨便把錢轉走的疑慮」、「她只是怕被上頭電而已，上報後，調監視器、修正等等，上頭會很不爽，銀行是連一元的失誤都可以查到半夜，就是一定要查出來」。