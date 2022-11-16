民眾黨新竹市長候選人高虹安16日一早在南大路口食品路拜票，針對前助理李忠庭薪資浮動、在外兼職等，高虹安回應，在記者會上都已經說明非常清楚，現也已進到檢調偵辦程序，一切尊重司法還有檢調的相關處理，盼回歸選舉正軌，不要在這樣的議題上面重複跳針、重複打轉。

昨天有自稱是高虹安前助理的「A先生」接受政論節目訪問，聲稱民眾黨每個立委辦公室都要出1個助理費的配額出來供黨部使用。高虹安則表示，民眾黨黨團稍早已經發出聲明來駁斥這樣的不實言論，也已經搜集這些不實言論，不排除由律師來進行後續處理。

對此，今早民眾黨團發聲明指出，針對該政論節目15號播出內容，以未具名之人士爆料，指稱黨團有所謂「各委員捐出人頭助理」之情事，其中主持人與來賓更加碼指控，是拿國家的錢給私人政黨，直指5位立委貪污。言論完全悖於事實，黨團強烈譴責該節目惡意造謠。

聲明中強調，黨團每位立委均有助理負責和黨團辦公室溝通、聯繫相關立院工作、每月固定支薪，並協助各委員會的議事運作，在各委員會中也可看見他們的身影，是非常重要的工作夥伴。

聲明最後指出，政治不該沒有人性，抹煞這些努力工作的助理，將其導向政治鬥爭。民眾黨團也要求節目立即更正、道歉並下架抹黑影片，也正搜集資料，研擬採取法律行動，以正視聽。