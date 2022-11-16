民眾黨立委高虹安涉入助理費爭議，三立政論節目「鄭知道了」昨晚節目內容再爆料，民眾黨團5位立委疑似都捐一個配額給黨團，涉嫌寄生國會「國庫通黨庫」。民眾黨團也發聲明駁斥該節目言論悖於事實，黨團總召邱臣遠也痛批是民進黨用媒體一條龍的方式企圖抹黑民眾黨的形象。

一名自稱是高虹安前助理的「A先生」，週二接受政論節目連線訪問爆料，周刊爆料單據上某助理5萬元薪資，支領數卻顯示為「零」的狀況並非高虹安個案，而是「民眾黨每個委員辦公室都有」。

A先生說，公督盟曾因為所謂「寄生國會」事件，扣民眾黨委員點數，說他們不是優秀立委，「其實民眾黨黨團有一個內規，就是各委員辦公室必須要捐一個人的配額出來，但那個人實際上是在民眾黨立院黨團或是智庫上班。」

在節目播出後，民眾黨團聲明，節目中以未具名之人士爆料，指稱民眾黨所謂「各委員捐出人頭助理」、拿國家的錢給私人政黨、五位立委貪汙等相關言論，均是不實指控，悖於事實。

邱臣遠在今舉行的記者會也率先痛批，清廉勤政是民眾黨跟民進黨最大的差別，民進黨用媒體一條龍的方式抹黑，企圖利用高虹安助理費的爭議去抹黑民眾黨的形象、隔山打虎，意圖打擊民眾黨九合一選舉的態勢，司馬昭之心，昭然若揭。

邱臣遠指出，每位立委均有助理負責和黨團辦公室溝通，負責聯繫相關立院工作、每月固定支薪等，並協助各委員會的議事運作，在各委員會中也可看見他們的身影，是非常重要的工作夥伴。

邱臣遠也說，國會助理都是支援國會的工作以及立委的問政為主，「是不是黨員都不清楚」何來通黨部之說？

邱臣遠表示，「政治不該沒有人性，抹煞這些努力工作的助理，將其導向政治鬥爭」，要求該新聞台及節目立即更正、道歉並下架抹黑影片，黨團也正搜集資料，研擬採取法律行動，以正視聽；也請相關媒體懸崖勒馬，還給大家一個乾淨的選舉空間。

被問及助理工作細節，邱臣遠也怒要求民進黨團也公布助理的聘用與薪資標準，一一攤在陽光下，譴責利用側翼媒體抹黑、違反選罷法的行徑，