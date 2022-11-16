《全明星運動會4》的黃隊林玉書，在13日播出的最新一集節目中因受傷宣布退賽，領隊郭泓志緊抱她後更是難過的流下淚水，今（16日）根據周刊報導，林玉書退賽除了身體上的傷勢，還遭到同對女隊友們的排擠，在身心都受傷的情況下選擇離開，對此，三立電視稍早回應：「林玉書因傷無法負荷因此退賽，且黃隊隊員錄影期間互動皆正常。」

林玉書在百米測試賽中，以14秒80的優異成績打破節目紀錄，後續因為傷勢問題不僅鮮少上場，就連鏡頭捕捉到她的畫面時，也可以發現她與其他隊員有明顯的距離，根據《時報周刊》報導，領隊郭泓志曾帶受傷的林玉書到醫院治療，並要求她暫時不要參與練習，免得傷勢加重，不料卻因此被同隊女隊友當作把柄，時常向郭泓志抱怨「林玉書平常也都不參加練習」，希望郭泓志不要派林玉書上場比賽。

某次，林玉書因為腦震盪無法開車，就請友人開車載她到練習場，不料沒過多久就有女隊友向友人說：「你可以帶玉書回去了，玉書剛剛傳訊息跟我說，她想要回家睡覺，郭哥也知道了。」好友疑惑的求證林玉書，林玉書也拿出手機表示根本沒有傳過類似訊息。

有爆料者表示，或許是因為林玉書的起初表現優異讓人開始戒備，後來黃隊內部開始選邊站，使得林玉書漸漸被孤立，林玉書曾在其他3位女隊友拍IG限動時，湊近說自己也想拍，結果3人都裝沒聽到，更曾發生林玉書練習時，3人一哄而散的窘況。

感到被孤立的林玉書曾向身邊人求援，想了解她無法融入團隊的狀況，而這一切的起源似乎是在非常早期的一次開會，有女隊友直接指著林玉書說：「玉書很沒教養。」林玉書聽後反問自己哪裡沒教養，結果對方僅表示，「因為妳來練習都沒有說早安」。