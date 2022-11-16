民進黨台北市長候選人陳時中陣營緊咬國民黨台北市長候選人蔣萬安矽谷律師經驗，質疑蔣萬安根本不是「新創」，而是幫大陸借殼上市的律師。蔣萬安今天諷，民進黨的攻擊已經失去理智，陳時中嘴巴上講說要回歸正面選舉，到現在一直在操作負面選舉。

蔣萬安今天上午到內湖街口拜票，接受媒體聯訪。對於蔣萬安矽谷律師經驗，民進黨原先稱蔣萬安只是打雜送文件的，卻又質疑蔣萬安幫大陸借殼上市，是否認為民進黨打到邏輯死亡？蔣萬安直言，民進黨的攻擊已經失去理智，「他們只要能攻擊我，他們有在意過邏輯嗎？」

蔣萬安酸說，民進黨永遠就是一路走來始終雙標、綠能你不能，陳時中嘴巴上講說要回歸正面選舉，到現在一直在操作負面選舉。

另外，陳時中昨在電視政見發表會批評蔣萬安矽谷經驗是「矽谷笑話」，連自己的政見都講不清楚。蔣萬安強調，自己的政見都講的非常清楚，反而是陳時中面對3＋11的真相、高端疫苗審查黑箱、疫苗採購過程的黑箱，永遠說不清楚、一直閃躲，這樣的態度市民不會接受。

而蔣萬安也在政見發表會上暗酸陳時中，稱不知道其他候選人的行程是否和他一樣精實又操勞，但他沒時間在餐會上喝醉。蔣萬安解釋，這是實際行程的狀況，也相信是每一位候選人都會有的行程。

蔣萬安說，現場內湖南港優秀國民黨籍議員，他們行程也都是滿滿、非常緊湊，這就是候選人的日常，把握最後階段，好好爭取民眾認同。