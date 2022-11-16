澎湖縣政府與迪士尼合作計畫已進行很久，由於前2年花火節的漫威英雄系列，彼此有了愉快的合作經驗，讓這家全球最大的媒體與旅遊集團留下深刻的印象。

明年澎湖國際海上花火節暫定於4 月 20 日至 6 月 29 日，地點依舊在澎湖觀音亭休憩園區舉辦，澎湖縣政府旅遊處長陳美齡16日正式宣布，由於2023年適逢迪士尼 100 週年，花火節將結合迪士尼的百年慶典帶到澎湖，伴隨著盛大煙火和無人機燈光秀，帶來一場專屬澎湖的迪士尼百年慶典花火盛會。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖花火節在今（111）年滿 20 年，是全台最長壽的一項大型活動，每當七彩煙火沿著觀音亭園區海堤展開，鋪滿澎湖夜空，都能引來民眾驚嘆，也被譽為一生必看一次的花火秀，近年引進無人機燈光秀，更帶動國旅話題吸引旅客赴澎賞花火。

旅遊處決定，明年花火節暫定於4月20日至6月29日期間辦理，在澎湖花火節期間展演迪士尼百年慶典，此次無人機主題將呼應迪士尼百年慶典「奇幻百年．精彩永恆」的主題，期盼吸引更多旅客到澎湖共襄盛舉。

據了解，這項合作計畫已進行多時，由於前2年迪士尼與澎湖縣政府針對漫威英雄系列，彼此有愉快的合作經驗，讓這家全球最大的媒體與旅遊集團留下深刻的印象，2023年正逢迪士尼百週年慶典，因此選中澎湖花火節做為合作夥伴。

陳美齡表示，2019年開始花火節引入無人機演出搭配燦爛煙火，當年度在網路社群媒體引起廣泛討論聲量。2020年更以迪士尼旗下品牌「漫威」推出主題無人機秀，活動期間創下52萬人次赴澎。澎湖花火節今年也榮獲國際肯定，由國際節慶協會（International Festivals ＆ Events Association，簡稱IFEA）申請，榮獲該協會評選為2022國際節慶城市。

縣長賴峰偉分享，曾獲獎的國際節慶城市包括泰國清邁、美國費城、韓國晉州、美國麥卡倫等國際都市。澎湖花火節歷久彌新，2023年澎湖縣政府以迪士尼百年慶典為主題，期望為花火節再創亮點。