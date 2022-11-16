國民黨台中市議員羅廷瑋（前左）追垃圾車拜票，表示不忘初衷。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

選舉投票近，各候選人使出渾身解數，前台北市議員羅智強昨日南下台中輔選，晚間到東區為國民黨台中市議員羅廷瑋加油力挺，「大羅」與「小羅」2人一起「追垃圾車」掃街方式，跟民眾寒暄問候，有眼尖民眾認出羅智強，相當驚喜要求拍照簽名，積極衝刺拜票、尋求選民支持。

前台北市議員羅智強表示，全台許多候選人希望他幫忙站台，但是「小羅」市議員羅廷瑋卻從未開口，自己主動關心羅廷瑋的選情，並且向「小羅」表示可以陪同掃街，而這次掃街的模式依照羅廷瑋最擅長且可說是創始人的「追垃圾車拜票」有別於以往。

市議員羅廷瑋邀東區富台里長候選人石國勳，加入「追垃圾車」掃街拜票的行列，在垃圾車定點處跟民眾拜票問候，尤其邀請前台北市議員羅智強南下來站台，大家一起追追跑跑垃圾車，更顯親切。

羅廷瑋最後表示，雖然很多人反對他這次選舉還是用追垃圾車的方式拜票，但是他仍堅持要做，除了要告訴選民自己即便當選市議員但不忘初衷，他永遠是那個跟民眾站在一起，讓選民找得到他，最了解小市民心聲的「小羅」。

羅智強表示，選擇垃圾車定點處可以一次幫2位優秀的年輕人站台，他覺得自己非來不可；而許多民眾在倒垃圾的同時也爭相目睹羅智強的風采，更希望和他合照或是請他簽名，現場已儼然成為粉絲見面會。