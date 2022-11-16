藍綠為台中、高雄空汙議題過招，針對綠營指高雄空氣比台中好，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（16）日到仁武車掃時狠嗆，民進黨是雙標，今天高雄AQI（空氣品質指標）154，是台中、台北的好幾倍，大家抬頭看天空，空汙有改善嗎？

柯志恩昨晚在廟口開講提到，高雄空氣不好，昨天高雄AQI指數最高達到150，但市長陳其邁說高雄空氣很有改善，而民進黨又指台中空汙做得很爛，台中市長盧秀燕應該要負責，但事實上台中昨天AQI指數為50到70，民進黨這不是雙標嗎？

柯志恩今再指出，根據今天AQI指數高雄是154，台中、台北都是40幾，高雄比起來多了幾倍，高雄的空氣真的很差，大家抬頭看一下。然而，當盧秀燕說台中空氣指數40、50，民進黨就說空氣很差，但當高雄已經到了150左右，「你竟然說我們空氣汙染有改善？」

「你不覺得這是個雙標嗎？」柯志恩認為，應該從空品數據來說話，大家可以感受得出來高雄空氣很差，而現在想的不是什麼時候可以卸下口罩，而是高雄空氣太差，大家都必須戴上口罩。