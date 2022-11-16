美國總統拜登及中國國家主席習近平14日舉行首度面對面對話，國民黨立委賴士葆指出，中美兩強長期對立衝突，拜習可以坐下來會談溝通協商；兩岸同屬中華民族，為何不能以對談代替對抗？蔡總統的芒果乾該停下來了。

賴士葆在臉書發文表示，中美兩強對峙多年，14日拜習會是歷史的一刻，習近平強調台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線，台獨同台海和平穩定水火不容。拜登聲明美國奉行一中政策、不支持台獨、不支持兩個中國或一中一台。這樣清晰的國際客觀環境情勢，給念茲在茲想推動台獨理念的民進黨怎樣的啟示？

賴士葆說，過去幾年中美有太多利益的衝突與摩擦對立，拜登開場強調避免美中衝突的重要性，雙方都認同面對面坦誠建設性的會談是無可替代的，雙方應當透過對話與協商，保持溝通渠道暢通。拜習會談只是第一步，儘管中美雙方有很多重大的歧見難以化解，然而重要的是後續雙方都希望保持經常性的聯繫。

賴士葆強調，海峽兩岸同文同種、同屬中華民族，為什麼不能夠坐下來溝通？為什麼不能以對話代替對抗？為什麼蔡政府整天搞去中化？為什麼要推動仇中抗中卻不保台，讓台灣淪為世界各國認為極可能引爆戰爭的地方？