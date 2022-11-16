在感情中，當遇到跟自己同星座的對象，通常一開始會很聊得來，但是進入戀愛狀態以後，卻常容易因為在某些情況下不願互相讓步，造成相處上有非常多的爭吵，《科技紫微網》運勢專欄指出，天秤座、獅子座、雙子座、處女座、雙魚座5對同星座組合的人不適合當情侶，因在意的事情和個性上太過於相同，所以導致無法好好順利發展。

▍第五名：天秤座VS天秤座

天秤座太愛惜自己的羽毛了，戀愛中多喜歡依賴另一方來帶動自己，不願主動，當兩個天秤座在一起時，容易變成吵架了就各自悶著不說話，互相等著對方給臺階下，如果無法真正交心，只停留在表面上的相敬如賓，就無法順利發展。

▍第四名：獅子座VS獅子座

如果只是交朋友，兩個獅子座一起吃喝玩樂，一定很開心，可是自尊心強的他們湊成一對時，雙方都想當感情的主導者，沒人願意讓步，常常為了爭奪話語權吵得不可開交，雖然說適度爭吵有利於拉近距離，但是以贏為目的的爭吵，只會不斷消耗感情。

▍第三名：雙子座VS雙子座

熱戀期有說不完的話是正常的，但是非常有表演慾的雙子座情侶，當兩張嘴都停不下來，只有表達，沒有傾聽，如此一來就容易誤會對方在敷衍自己，時常都追求新鮮感的他們，關係中就充滿了未知的變動因素，若對未來沒有共識，感情很難禁得起考驗。

▍第二名：處女座VS處女座

兩個人都是挑剔界的大師級人物，觀點一致的時候非常團結，但是起內訌的時候就毫不留情，誰也不肯放過誰，意見不合時，明知對方在意哪些方面，卻又不願放下自己的核心論點，一心想讓對方屈服，自然也就埋下了感情不穩定的隱憂。

▍第一名：雙魚座VS雙魚座

單身的雙魚座通常都能把事業和生活打理得很好，但是進入戀愛狀態後，智商就瞬間暴跌，而雙魚碰上雙魚，可能就此深深陷入不理智與鑽牛角尖的漩渦裡，這時雙魚情侶還得輪流安撫對方，久了真的會讓人很累。