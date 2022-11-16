桃園市桃園區東門里長候選人郭雪惠日前舉辦競選總部成立大會時，前里長趙世獻大聲要支持郭雪惠當選，卻突然倒地送醫後不治。（翻攝自東門里姐姐-郭雪惠臉書粉絲專頁）

九合一選舉進入最後倒數，桃園市里長選戰卻發生驚人憾事。桃園市桃園區東門里里長候選人郭雪惠13日成立競選總部，高齡74歲、曾任當地里長逾20載的趙世獻到場助選，才剛帶領現場支持者為郭喊完「凍蒜」，將麥克風遞給旁人，接過象徵好彩頭的「包粽籃」約3秒，整個人竟瞬間向後仰倒，現場人員緊急叫救護車送醫搶救後，於當晚深夜宣告不治。

趙世獻13日在郭雪惠的競選總部成立大會上，才剛說完自己對郭的支持，並帶領現場群眾高喊「凍蒜！郭雪惠凍蒜！」當時均未見異狀。不料在趙將麥克風遞給旁人，才剛接過工作人員準備的裝有包子、粽子的竹籃後約3秒，竟整個人瞬間仰倒，送醫後逾當晚不治仙逝。

對此，郭雪惠14日在臉書發文表示，桃園耆老趙世獻先生於總部成立大會時，大聲疾呼要全力支持2號郭雪惠當選，其間突感身體不適立即送醫急救後，於13日深夜隨仙佛西遊前往西方極樂世界淨土。

郭雪惠指出，晚輩郭雪惠競選總部將本著哀痛的心情，悼念桃園耆老趙世獻先生，將率領所有工作人員銜命努力打贏這場選仗，完成桃園耆老趙世獻先生遺志，以告慰其在天之靈，願眾神保佑桃園耆老趙世獻先生一路走好。