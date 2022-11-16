路透15日引述消息人士報導稱，大陸網路巨頭騰訊已開始新一輪的裁員行動，範圍波及集團6大部門中的3個，集中在「串流媒體」（PCG）、以遊戲為中心的「互動娛樂」（IEG）及「雲與智慧產業」（CSIG），目前尚不確定裁員的具體規模。

報導還引述兩名消息人士稱，IEG若干工作人員日前被告知已遭解僱。騰訊對消息拒絕置評。事實上，今年稍早，總部位於深圳的騰訊公司已經宣布裁員，大陸另一網路巨頭阿里巴巴集團及部分規模較小的科技公司如「小紅書」等也在紛紛裁員。

報導指出，騰訊公司8月份就透露，截至6月底，其雇員人數已從3月份的11萬6213人減少至11萬715人。該公司管理層曾表示，集團目前正致力於削減成本，並在一些領域關閉非核心業務。據了解，騰訊當時還在計畫於全球擴張業務，審核全球兼併和收購戰略，主要是針對國外遊戲公司的股權收購等。

報導觀察指出，大陸科技業持續受到監管打擊，加上新冠動態清零防疫措施，也使整體經濟受到影響。此外，美國一些科技公司近期也在進行裁員，包括臉書（Facebook）的母公司Meta Platforms、英特爾公司和推特等近幾周已解雇員工數千人。