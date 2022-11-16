振曜(6143)受惠下半年為傳統電子書旺季，加上缺料問題逐漸舒緩，第三季每股稅後純益1.61元，超越上半年獲利總和，展望下半年，目前出貨狀況不差，10月出貨已經回到往年正常水位，預計今年營收、獲利有機會優於往年。

振曜第三季單季營收15.87億元，季增加31%、年增加39%；稅後純益1.32億元，季增加132%，年增加207%；每股稅後純益1.61元，超越上半年獲利總和。單季毛利率18.4%，季減少1.41個百分點、年減少0.81個百分點。

振曜累計前三季營收40.27億元，年增加6%；受惠匯率收益，稅後純益2.48億元，年增50.3%；每股稅後純益3.04元。平均毛利率18.7%、年增加0.82個百分點。

振曜表示，由於下半年是傳統電子書旺季，所以下半年營運表現會優於上半年，目前缺料狀況漸趨緩解，出貨狀況比較正常，10月出貨已經回到往年正常水位，預計今年營收、獲利有機會優於往年。

電子書目前仍以黑白為主流大宗市場，彩色占比不到1%，振曜表示，未來樂觀看待彩色電子書的換機潮，惟其涉及彩色電子紙推出時程，要看元太(8069)的技術量產時間，另外，就是彩色電子書的製造成本也比較高，所以預計未來價格是市場接受度關鍵。

針對業界憂心的庫存問題，振曜表示，電子書是採接單生產，客戶提供預算及訂單，所以振曜沒有庫存問題，而客戶端也不會有太多庫存問題。目前整體電子書全年市場規模約800~1000萬，振曜占比兩成左右。

另外，振曜也談到，現在合作的IC供應商被併入NXP(恩智浦)，故未來不排除採用台廠晶片，例如聯發科(2454)。