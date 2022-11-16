彭博社16日報導，目前全世界表現最好的股票型基金，把將來的績效賭在日企的有色金屬以及特殊化學材料上。這兩個產業雀屏中選的理由很簡單，就是因為股價不貴，還有全球需求一旦起來就可因此受惠。

今年迄今，報酬率高達18%的Arcus Japan Fund認為，日圓疲弱下。這兩個族群的業績成長可期。另外，這些企業滿手現金，不僅配股配息有機會增加，必要時也可祭出庫藏股政策。

這檔日本冠軍基金指出，有色金屬類股股價逼近歷史新低，若以長線角度來看，全球朝綠色能源發展的方向沒變下，需求可望不斷成長，像是鎳金屬與銅金屬的前景特好。

根據彭博社資料，旗下資產達8.7億美元的Arcus Japan Fund日本基金，今年到目前績效是同業中的佼佼者，因為回報率高達近兩成，其它基金卻平均下跌7%，日本日經指數跌約5%，東証指數也跌4%左右。

由住友電工（Sumitomo Electric Industries）以及住友金屬礦山（Sumitomo Metal Mining）等24家成分股所組成的東証有色金屬指數，今年漲幅為11%。若用本益比來看，以未來12個月獲利數字估算，這個指數現在約在9倍。若拉長10年的話則是有11倍。因此，目前本益比算是低估。

主要以日本權值股為標的的Arcus Japan Fund認為，除了有色金屬外，化學類股因為資產負債表健全，加上流動性高，以及擁有市場主導性與技術獨特性，也很吸引投資眼球。

但從目前股價來看，這些日本化學大廠似乎還是被傳統觀念給束縛，定位在跟10年前利潤不穩定，以及資產負債表不佳上。其實，這些大型日企已在全世界攻下了不算小的市占率，特殊化學用料更是如此。這些有獨特性的化學品，比一般石化產品獲利更高與更加穩定，但價格卻是極度便宜。

日本的東証化學類股今年跌幅約9%，是大盤中表現較差的。根據彭博社資料，特殊化學材料族群占此化學類股的權重約3成。同時，這個化學類股指數的本益比是12倍，比10年平均的16倍明顯來得低。

擁有這檔高績效基金的投資公司Arcus表示，希望用一或兩年的時間，能從這些族群身上得到正面的回報。當然短期能看到是最好，不過還是要以比較長線的眼光來看。

相較於其他國際同業押寶投報率較高的類股，像是電器商品、資通科技與製藥族群等，Arcus Japan Fund目前則是選擇有色金屬以及特殊化學為主。有色金屬又稱非鐵金屬，常見包括銅、鋁、鎳等。至於特用化學品應用範圍很廣，例如航太、生技、環保等，當然還有熱門的半導體產業。