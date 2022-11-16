台灣土地狹小，房價越來越高，買房對許多人來說是需要奮鬥一輩子的事。前立委沈富雄認為，目前政客提出的相關政策大多都是廣建社會住宅及青銀共居，他因此在思考後提出「三七五大折價」的政策，盼達成住者有其屋，「各取所需，各獲其利，金暢其流，屋暢其用，誰都不吃虧！」

沈富雄昨（15）日在臉書表示，看完台北市長候選人的電視辯論後，他發現候選人們對於居住正義的政見，大多就是廣建社會住宅和青銀共居，而無黨籍桃園市長候選人鄭寶清提出「代付頭期款」的生猛政見，雖然沒有引起討論，但卻帶給他很大的靈感。

沈富雄提出「375大折價」的政策，適用對象為45歲以下青壯族，且目前及過去名下不曾擁有房地產者，政府以無息代墊的方式補助購屋價的37.5％，讓購屋者取得100%所有權，但未來售屋時，扣除必要費用後的淨所得，其中37.5％須歸還政府。

他指出，如此一來購屋者可用625萬元買到價值1000萬的房產，且權利義務與一般購屋者無異，對房產保值應有的維護不至於忽略，每月應付的本息也與花錢租房相去不遠，唯一的差別是，售屋時只能享有62.5％的增值利潤，不過購屋者也可隨時歸還部分政府墊付，以減少政府產權持分，「重點是政府不存心營利，也不至於背負巨債」。

沈富雄強調，此政策將弱勢潛在購屋者、債券承購者及政府主辦者，三方的資金取得、金錢使用和增值期待的落差做了巧妙搭配，政府的產權持分債券化，房產自有率進一步普及化，以資本主義的工具部分解決社會主義者所無法處理的困境，「除了平價及低價屋的成交價反而因此拉高外，我看不出有何明顯的弊端，有心人士不妨盍興乎來，大家再集思廣益一下，使它成為前無古人，獨步全球的創新之作！」