九合一選舉倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安在本月10日宣布辭立委，但民進黨候選人陳時中總幹事、立委吳思瑤昨晚爆出蔣萬安「至今沒有向立法院遞交辭職書」，質疑蔣說謊話。蔣萬安16日上午在內湖路口拜票時表示，「今天早上已經完成了法定的辭職程序，而辭職的生效日就是11月10日」。

媒體追問，宣布辭職當天比較忙嗎？蔣萬安僅回，「其實今天就已經整個完成所有程序，生效日也就是11月10日」。

另外，對於衛福部稱「青少年自殺率高，可能與近10年來台灣高樓增加有關」，引發輿論抨擊。蔣萬安指出，青少年自殺率高的問題，是非常嚴肅的課題，他在立法院也都非常關心，看到衛福部官員竟然說這樣的話，衛福部的專業真的很有問題。

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