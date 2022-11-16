國境解封，國外入境旅遊市場逐步回溫，因應國際旅遊觀光復甦，觀光旅宿產業皆積極招募人才、補足人力，全台頂級奢華旅宿指標的台北文華東方酒店特別祭出優於同業高出5到12％的薪資招攬人才，其中餐飲部營運單位外場所有職務保障月薪36,000元起，房務員更保障月薪37,000元起，希望能以優渥的薪資招攬各方好手及新鮮人加入，全面擴充服務量能。

過去兩年受疫情衝擊，全球觀光旅遊業普遍面臨缺工問題。隨著後疫情時代各類旅遊需求復甦，台北文華東方酒店積極招募人才，為旅遊商機全面回溫積極部署，做好準備，開出超過70項職缺，包含第一線服務團隊如客務部、餐飲部、廚藝部，到後勤的工程部、業務部、行銷公關部等，薪資平均優於同業高出5到12％。其中，特別祭出房務員保障月薪37,000元起，薪資水平比同業高出2成，餐飲部營運單位包含米其林一星「雅閣」中餐廳、米其林推薦「Bencotto」義大利餐廳、M.O. Bar等外場所有職務保障月薪36,000元起。

台北文華東方酒店表示，品牌向來致力於延攬最佳酒店服務人才，更為員工提供豐富多樣的福利，包含正職員工每年享有集團全球32間酒店免費住宿3晚，還有員工生日假、旅遊假等。此外，文華東方酒店集團完善的員工訓練在全球飯店業界亦是首屈一指，員工加入後將接受一連串專業的教育訓練課程，集團更提供海外發展機會，凡任職滿1年以上的員工即可申請集團酒店轉調，對有志於在國際頂級奢華酒店品牌發展，具服務熱忱的求職者是絕佳的職涯發展舞台。

台北文華東酒店表示，求職者可致電台北文華東方酒店並轉至人力資源部分機，每周二、周三、周四上午10點至下午5點亦開放現場面試，求職者可將履歷寄送電子郵件至 [email protected] 。