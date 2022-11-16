搶攻年節圍爐家宴商機，福容大飯店囊括年代電視美味SO MUCH年菜評比金賞、銀賞、佳賞等佳績，一次推出兔年各店特色年菜，結合當地的食材與特色，搭配主廚的巧思與功夫推出外帶年菜，標榜民眾買回家簡單加熱就可把星級主廚料理澎派上桌。

福容桃園機捷A8店推出年菜外帶「揚眉兔氣迎新年」，優惠價10,888元，首推的「開春盈貴滿元寶」嚴選上乘食材吉品鮑，是圍爐必備年菜。東北角的福容福隆店推出「宏兔大展團圓年菜組合」，全套共7道美味佳餚，每道最低只要1,080元起，就能將最道地的海味帶回家，現在訂還享早鳥優惠，加贈八吋職人海鹽蜂蜜蛋糕一條。其中「養生黑蒜老圃童仔雞」更獲得年菜評比銀賞殊榮，湯鮮味美，每份1,680元。福容台北一館，推出「福兔迎祥賀新春年菜外帶優惠」，強調秉持健康的料理方式，保留食材鮮美，有包含象徵年年有餘的「川味米香黃金鯧」，主廚創意新品「紅薯粉蒸翼板牛」，也有兩款十人份套組供小家庭及大家庭選擇，分別為吉祥如意3,680元及花開富貴6,980元，早鳥還可享優惠折扣。

福容高雄店特別推出除夕當日現做的「福容港都團圓年菜組合」，包含有「精選福容小滿漢」、「滬江蟹粉獅子頭」、「金蒜鮮露蒸石斑」、「竹筍櫻花蝦米糕」、「花開富貴炒雙脆」等5道極品菜色以及「一品鮑魚佛跳牆」與「澎湖酸菜石鮔排骨鍋」2款經典湯品，10人份外帶優惠價9,999元，12/31前預訂並支付訂金，每組加贈粉紅氣泡酒及果汁兩瓶。另外還有10款功夫年菜單品任購，每道580元起，除夕當天提貨即可輕鬆上菜圍爐。

福容大飯店年菜外帶，除了有得獎的「開春盈貴滿元寶」、「養生黑蒜老圃童仔雞」、「瑤柱赤螺花膠雞」、「荷葉糯米雞」等，另外還有伴手禮蘿蔔糕、芋頭糕，象徵著年年高升好預兆，闔家團聚饗美味，鴻兔大展年菜佳餚，給家人滿滿的感動與幸福。