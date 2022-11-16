為傳遞浪漫體驗，台北六福萬怡酒店THE LOUNGE大廳酒吧打造冬季夢幻雪景，並自即日起至1月31日加碼推出「韓系特調暢飲K-style Happy Hour」，每周五、六的晚間5點半至11點半，每位799元+10％即可在90分鐘內，暢飲融合韓國經典飲品、酒品，打造的6款別具風味韓系調酒，還有4款韓國燒酎、1款韓國啤酒，以及韓國布帳馬車必喝的燒啤，共多達12款酒供無限暢飲。若想要喝得過癮，還可選擇升級版的暢飲120分鐘，每位1,099元+10％。另外，再加碼配酒小食優惠，只要穿著韓系服飾免費贈送「韓式煎餅」1份，搭配調酒更道地。

台北六福萬怡酒店THE LOUNGE大廳酒吧發揮創意，以經典韓劇為靈感，並緊繫韓國經典飲品，設計出道道精彩的酒款。「小桃氣」新鮮水蜜桃果泥加入水蜜桃燒酒、薑汁汽水，環繞著粉紅泡泡的微醺酒感及香甜滋味，充分詮釋了韓劇春之戀中愛情的甜蜜。

「400次香蕉牛奶」以風靡全韓國的400次咖啡，以及韓國國民飲料香蕉牛奶作為發想，將自製香蕉香甜酒為基底，加入口感甜潤的蘭姆酒，質地宛如慕斯的奶泡宛如雲朵般飄浮，並帶有焦糖香氣撲鼻。「胭脂裙帶」以琴酒、苦艾酒為基底，微微苦澀中帶有細膩清香，如同胭脂般的粉嫩顏色，玫瑰花瓣就像韓服裙帶般美艷動人。另有宛如冬季雪景的「馬格利雪寶」，以韓式燒酎、馬格利米酒為基底，並添加台灣米釀，綴以新鮮香蕉、椰子、肉桂，配上台灣傳統零食蹦米香，清爽呈現台韓合璧的調酒。

THE LOUNGE大廳酒吧也為冬日獻上以熱調酒所演奏的冬季戀歌，「韓式燉梨」以韓國媽媽在冬日為家人燉煮潤肺止咳的蜂蜜燉梨為延伸，台灣盛產之水梨現榨成汁，加上枸杞、紅棗一起燉煮，加入醇美甘辛的白蘭地，天然的水果甜味滲入，酒香清甜又鮮美。另一款熱調酒「蜜蜂玉米田」，以深受韓國明星喜愛的玉米鬚茶為主軸，加入蜂蜜、枸杞熬煮，再加入波本威士忌，色澤呈如同玉米田般漂亮的金黃色，入口充滿玉米和蜂蜜的香甜口感，接著再浮出豐厚的酒感。

浪漫的雪花紛飛，六福萬怡打造韓國知名南怡島雪景打卡牆，讓人猶如置身浪漫韓劇場景，邀請民眾們快來當網紅，打卡打不停，美照拍不停。另再加碼優惠，凡穿著韓系服飾再贈下酒小食韓式煎餅乙份，搭配韓系調酒更道地。這個冬日就來The Lounge，與歐爸歐膩共演融化心房的甜美韓劇。

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