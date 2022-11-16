台南市某選區錢姓里長候選人，涉嫌親自或透過椿腳，以每票現金2000元賄選。檢警調人員搜索錢某的住處時，除當場查獲現金10多萬元，還拘提2人及傳喚20多名選民到案說明，檢方複訊後聲押錢某及洪姓椿腳，沈姓椿腳及1選民諭知3萬元保釋。

今年10月間，台南地檢署檢察官蔡佰達接獲玉井警分局及台南市調查處的情資，指某選區錢姓里長候選人透過樁腳行賄，經掌握具體事證後，由蔡佰達與林容萱、王宇承、黃慶瑋、蔡宜玲及李政賢等6名檢察官共同組成專案團隊，15日上午6點指揮玉井警分局、台南市調查處、南部機動工作站、台南市刑警大隊、警四分局、善化警分局、麻豆警分局及南檢黑金組檢察事務官，持搜索票前往錢姓候選人的住處執行搜索。

檢警調人員當場扣得現金10多萬元等物，並拘提錢某及其洪姓樁腳，另傳喚沈姓樁腳及20多名選民到案說明，涉嫌收賄的選民，共繳回賄款約4萬餘元。

檢警調發現，錢某涉嫌於10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，行賄選區內具有選舉權的選民，企圖以此影響選舉之結果。

檢方複訊後，認定錢某及洪姓樁腳均涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，16日凌晨向台南地方法院聲請羈押禁見，另沈姓樁腳及1名選民各諭知交保3萬元。