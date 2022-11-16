留美碩士的王姓男子回台後教學紫微斗數，卻愛上年長他12歲的68歲鄭姓女子，王妻找徵信社跟蹤監視後發現2人一起出遊並同住飯店，王妻提告求償200萬元，台北地方法院認為，王男與鄭女同住旅店之行為已逾社會一般通念所能容忍之範圍，判賠40萬元。可上訴。

王妻表示，她在外商公司擔任資深業務經理，平時工作雖繁忙，仍會每天抽空打電話關心王男，但去年2月起他卻常常未接來電，且從他消費之信用卡帳單，多次發現他所告知行蹤地點與消費地點不一致，經調查發現他與女學生不當交往、出遊，提告求償200萬元。

王男辯稱，與女學生僅止於師生情誼，並無通姦及侵害配偶權之情事，只是因女學生年事已高行動不便，容易踩空摔倒，他出於善意攙扶年長自己12歲之女學生行走避免她不慎摔倒，否認有婚外情。

台北地院勘驗王妻提供的照片發現，有多張鄭女可自己行走且行動自如之照片，王男的辯詞不可採，王及鄭不避嫌而親密互動，其所為應足以破壞王妻婚姻圓滿狀態與幸福，情節實屬非輕，考量兩造之身分、地位、經濟狀況等，判2人須賠償王妻40萬元。