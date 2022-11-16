尋求連任的台中市長盧秀燕昨（15）日於公辦政見辯論會上，酸前市長林佳龍當年選前選後對於老人健保補助等議題的態度大不同，民進黨候選人蔡其昌則強調，自己是「說到做到」的政治人物。對此，有鄉民幫蔡其昌「翻譯」，認為其言下之意疑似是覺得林佳龍為食言而肥的人。

盧秀燕昨指出，林佳龍2018年參選台中市長時，承諾會繼續實施老人健保，且後續還要加碼，結果上任後不僅將老人健保補助砍掉，還把山城的生命救援線東豐快（東勢豐原生活圈快速道路）停工，她質疑當時已為立法院副院長的蔡其昌為何對這些事情沒意見。

針對盧秀燕的說法，蔡其昌會後受訪時表示，自己是個說到做到的政治人物，他當初覺得不該取消老人健保補助、也跟林佳龍提過，但身為市長的對方堅持刪除。蔡其昌也批評，盧秀燕似乎以為仍在跟林佳龍選舉，他要盧若有意見可以直接去問林本人。

而蔡其昌這番「說到做到」的回應，在全台最大BBS站PTT（批踢踢實業坊）的《八卦版》引起不少討論，有網友好奇，這是在暗酸林佳龍只會吹噓但做不到嗎？也有鄉民笑說，「翻譯：林佳龍是食言而肥的人。」還有人直言，覺得蔡其昌講話沒重點，不知道他到底是在臭誰。