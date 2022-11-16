被封為「甜心主播」的李昕芸外型甜美，平時經營臉書跟大家分享自身看法或大小事，最近她曬出穿著粉色毛絨連身短洋裝上班的照片，巧露纖細大腿和絕對領域，自嘲說被虧「穿浴袍」，她高EQ表示：「好吧～姑且稱它是貴氣的浴袍了」，並分享自己的金錢觀，教大家如何財務自由、絕對富貴。

今年5月有電視台傳出主播上演宮鬥劇，勾心鬥角鬧心結的八卦傳開，讓不少人傻眼，在三立任職的李昕芸也分享，剛入行時有資深主播藉由自己優勢，下令要造型師把她剪成男生型短髮，因此含著眼淚忍痛看著自己的長髮被一絲絲剪短，她無奈說：「那時候真的沒想過原來做一份工作，連自己的外型都要掌控在別人手中。」

李昕芸發文。（圖／翻攝自主播李昕芸臉書）

之後李昕芸傳出照片被人在臉書開假帳號盜用，讓她急著發文提醒網友不要上當，更直言：「笑不出來了啦」。昨她再分享自己穿粉紅短洋裝，卻被虧像穿浴袍上班，身經百戰的她高EQ回應就算是浴袍也是「貴氣的浴袍」，順道想跟大家分享如何富貴，其一就是每天戒掉喝一杯手搖飲或咖啡的習慣，積少成多。

李昕芸穿粉紅套裝被嫌像浴袍。（圖／翻攝自主播李昕芸臉書）

李昕芸說，現在若時間允許下，她會選擇自己手泡茶或咖啡，也更清楚飲料原料來源，其二她想跟大家分享雖然現在信用卡消費很方便，還可以累積紅利點數，「刷卡刷得很開心的同時，一定要量入為出，卡債利率很高，我個人覺得欠卡債是最糟的債」，一定要早日還清。其三她呼籲大家要戒掉衝動、盲目消費的習慣，像上周1111購物節，她都是仔細比較過價錢、確認需求才下單，指出有些所謂的優惠其實並沒有特別便宜，見此，網友回應：「1111真的莫名買進很多好像不是那麼需要的東西」、「粉紅芭比主播說的真好，認同」、「人美穿浴袍也是美啊」。