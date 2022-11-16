今年4月，東南水泥承包商在高雄發生拆除工程事故，釀成台鐵、高鐵營運中斷，影響逾12萬名乘客。監察院昨通過多名監委調查報告，要求高市府針對施工勘驗、勞安檢查等疏漏檢討改進。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（16）日也喊話，高市府勢必將事情釐定清楚，市民也想知道真相是如何。

東南水泥生料儲槽在今年清明連假前夕，施工時倒塌，壓垮電塔，導致高鐵新左營─台南區間營運中斷逾7小時，經監委林國明、張菊芳、王麗珍調查後，針對高雄市政府工務局施工勘驗及及勞工局勞安檢查疏漏等情形，將函請高市府確實檢討改進。

「監察院難得調查這麼清楚！」柯志恩今指出，監委認為高市府工務單位必須負起責任來做問題釐清，市民也想知道真相是如何，最重要的是，後續到底如何在工安問題讓大家有更安心的結果，市府勢必對這件事情把它釐定清楚。

高市府法制局今年6月則表示，事發當下市府調動工務、消防、警察、交通、捷運、勞工及環保等相關局處出動支援，如調度轄內客運公司協助雙鐵旅客接駁、加開及延長捷運班次等，確保旅客權益，分別支出接駁調度費用、現場協助台電、高鐵搶修及清理等費用，並受有其他損害，初估求償約581萬元。

對此，高雄市長陳其邁16日受訪時表示，市府會根據監察院的報告檢討改進，哪邊做不好的地方就確實檢討。