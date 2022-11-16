南韓人氣男歌手姜丹尼爾（강다니엘）2017年因參加南韓選秀節目《PRODUCE 101》第二季獲得關注，還以第一名之姿脫穎而出，成為限定男團Wanna One的C位順利出道，2019年改以SOLO歌手身份繼續活躍演藝圈，人氣不斷攀升。日前他在自己所主持的節目《Street Woman Fighter》中，竟「謝錯贊助商」被網友罵爆，外界也認為姜丹尼爾會遭到懲處。對此，贊助商出面做出回應。

姜丹尼爾去年8月接下舞蹈選秀節目《Street Woman Fighter》主持棒後，話題不斷，但在近期比賽直播中，姜丹尼爾原本要說出飲料廠商「Seagram」（씨그램）的廣告詞，沒想到他在致謝環節說錯話，「謝謝所有贊助商，Trevi（트레비）很好喝，開玩笑的，但我是半真心的。」不但沒有說到該節目贊助商，還提起該贊助商的競爭品牌，讓所有人尷尬不已。事後，他也遭業界人士批評「這是非常嚴重的失誤」，可能會因此遭贊助商索賠天價違約金，在網路上掀起熱議。

對此，姜丹尼爾的經紀公司也發出道歉聲明，透露「當時現場氣氛過於熱烈，讓他一時之間搞混了要說的品牌名字，他對自己犯下的錯誤深感抱歉，也向廣大粉絲和廣告主道歉」，但網友仍持續撻伐他相當不專業。

而根據韓媒報導，營運汽水品牌「Seagram」的贊助商「可口可樂」，已在近日與電視台進行私下秘密協商。但可口可樂卻在15日出面打臉，澄清「可口可樂從未要求過賠償，也沒有跟姜丹尼爾方進行協議，只是單純的把這次事件當成偶發失誤」，他們還強調，節目已圓滿結束，希望外界不要再議論，讓此事劃下句點。