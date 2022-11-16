2021年11月15日，北京證券交易所正式開市。截至11月11日，北交所共有上市公司123家。其中中小企業占比77％、民營企業占比86％，超過8成集中在戰略性新興產業、先進製造業；49家為國家級專精特新「小巨人」企業，平均研發強度達5.4％，創新特徵鮮明。目前，北交所已成為創新型中小企業融資的重要平台。

而統計2022年前3季，北交所的上市公司合計實現營業收入732.07億元（人民幣，下同）、淨利潤69.26億元，年增率各為33.25％、19.43％，展現出強勁的發展活力與韌性。

根據大陸《經濟日報》引述致同會計師事務所審計合夥人江永輝表示，北交所在制度建設方面具有獨特性，例如轉板制度的特色安排。觀察今年上半年，北交所轉板制度正式落地，北交所上市公司可以轉板至滬深交易所繼續發展，而北交所自身上市公司是由新三板創新層公司轉板而來，使大陸多層次資本市場實現了真正意義的互聯互通，也倒逼北交所持續深化改革，

開源證券北交所研究中心總經理諸海濱表示，大陸專精特新「小巨人」企業大多還未上市，北交所和新三板將成為吸納主陣地。同時北交所上市制度和門檻相較創業板、科創板略低，適合年淨利潤在2000萬元至5000萬元的專精特新「小巨人」企業上市融資，同時需在新三板掛牌滿一年的創新層公司提出申報，也有利於企業完成規範使得上市整體流程確定性更強。