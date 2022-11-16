美國總統拜登就波蘭飛彈事件發表談話

美國總統拜登說，初步情報顯示，落入波蘭境內，導致兩人喪生的俄製飛彈，不太可能是從俄羅斯發射的。不過，他說，最後判斷仍將取決於事件的徹底調查。此外，他也指出，莫斯科在繼續升高對烏克蘭的攻勢。

據《國會山莊報》（The Hill）和路透15日報導，當拜登被問及，飛彈是不是從俄羅斯發射時，他回答，初步情報對這提出了質疑，但從彈道看來，不太可能是從俄羅斯發射的。

拜登正在印尼峇里島出席20國集團（G-20）峰會，他在和法、德、義、加拿大、西班牙、日本和荷蘭，還有歐盟執委會（European Commission）及歐盟（European Union）領袖會談後，對媒體發表了談話。

拜登在和其他盟友會談前，曾與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）交談。拜登說，他在和各國領袖交換意見後，同意支持波蘭調查近烏克蘭邊境的飛彈爆炸事件，以確切了解究竟是怎麼發生的。他說，接著他們會共同決定下一步要怎麼做。