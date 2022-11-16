BWF超級300系列澳洲羽球公開賽，台灣女將白馭珀一大早就傳回捷報，在女單首輪32強賽，以21比6、21比12打退新加坡籍第8種子楊佳敏，搶進16強。

白馭珀上個月歐洲圈賽事，在丹麥羽球公開賽打進到8強，創生涯新高，甚至16強賽擊敗過日本好手奧原希望，結束對戰5連敗，雖然接下來法國及德國兩站都止步32強，經過調整後，來到南半球澳洲，首場賽事就有好的開始，開賽就連拿9分打出氣勢，讓楊佳敏這一局只拿到6分。

第2局一開始雙方拉鋸一下，白馭珀在4比4平手，透過連下4分拉開分差，技術暫停後又打出7比2攻勢奠定勝基，不但晉級16強，也收下雙方生涯對戰第2勝，報了德國公開賽落敗一箭之仇。

白馭珀16強賽將碰上同胞余芊慧，余芊慧首輪也是面對了一場「網內互打」，她克服第1局的亂流，以8比21、21比19、21比16力克許玟琪；另一位寶島女將宋碩芸，女單首輪就對上頭號種子、韓國安洗瑩，14比21、13比21落敗。