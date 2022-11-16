台股加權指數8天大漲達11.49％。統計此期間10檔台股高息ETF表現，以群益台灣精選高息ETF(00919)獲法人買超達4萬2825張最受青睞，也是台股ETF中唯一收盤價創高、期間漲幅以9.59％稱冠，成為10檔台股高息ETF中的最佳人氣績效王。

台股11月以來多頭氣勢焰，加權指數15日大漲371.41點、收於14546.31點，漲幅達2.62％。統計大盤自3日低點12986.36點以來，短短5天就攻克「萬四」大關，截至15日收盤，8天已大漲1559.71點、漲幅達11.49％，連帶低波動的台股高息ETF表現亦績效長紅。

群益投信表示，高股息概念主因發放高股息的企業大多營運穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，因此面對市場波動時有較強的抵禦能力，也能滿足投資人既想參與股市動能、又想兼顧入息收益的需求。

展望後市，台股行情雖然不看淡，但短線上大盤反彈已逾千點，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤低，但也有跟漲的好表現，穩健型投資人可利用台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。

而高息ETF要怎麼挑選？財富管理專家表示，精準掌握高息股、且能搶先布局明年潛力的潛力股高息，是最新一代的進化版高息ETF，講求重視EPS成長率的成分股選擇條件。因為企業獲利成長若能創高，將有利未來股利率及股價表現，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每季配息，滿足投資人打造穩定現金流需求。

觀察目前市面上共有10檔台股高息ETF，每檔都各具特色，有的講求高配息、但表現無法填息，有的講求績效抵禦市場波動而穩定配息，因此「高股息＋好績效＋平準金」的挑選準則，可提供做為投資人參考。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高息ETF成分股的挑選中，能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業，是很重要的一環，從已公佈EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現。

謝明志指出，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞，加上股利政策全數公布後，高息股較易受到資金青睞，股價更易受到拉抬，可達到息利雙收效益，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。