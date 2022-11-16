今年6月甫獲得范‧克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）銀牌得主安娜．葛努仙涅（Anna Geniushene）首度來台，將攜手波蘭指揮家奈斯托洛維奇，重現決賽演奏曲目柴可夫斯基的第一號鋼琴協奏曲，下半場則演出充滿捷克民族精神的德弗乍克第七號交響曲，除了台北場次，還將到苗北藝文中心演出。

演奏經典曲目，葛努仙涅表示，要超越前人的演繹是非常困難的，但她也清楚地體認到要創造不一樣的東西，「我只是盡量不把音樂與作曲家的意志放在『富有想像力的自我』之後。」

這場的指揮奈斯托洛維奇是2008年西班牙卡達奎斯國際指揮大賽首獎得主，以充滿活力及說服力的演出風格備受推崇，他也曾於2014年與2018年兩度來台演出，對於經典曲目的詮釋亦獲得熱烈回響。

演出將分別在11月18日於苗北藝文中心、11月20日台北市中山堂中正廳登場。