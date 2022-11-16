金門縣今（16日）舉行市長候選人政見發表會，金門前縣長陳福海發表政見時，屢屢為上次選舉失利的主因「東北試釀案」喊冤，他質疑，有候選人在大肆抹黑、製造假訊息，自己上屆才會因試釀案落選，陳福海更提及小三通，他表示「在疫情可控狀況下，上任後會立即開啟小三通」。

陳福海說，這次是他第10次選舉，他原本不想選，直至9月2日才決定，他表示，看到現任縣長楊鎮浯在議會面對質詢，都是讓團隊回答，喊話縣長一定要面對問題，他提及4年前的「東北試釀案」，儘管當時縣府都說得很清楚，但競選過程2個月間，候選人買了媒體、走路工，大肆抹黑，製造假訊息，讓他敗選，這次捲土重來有不少鄉親鼓勵他要說清楚，爭取公道。

陳福海說，他身陷東北試釀案質疑時，曾強調若被起訴就會立即辭職，就算當選也會辭職，金酒有這麼好的環境，他怎麼會簽秘密合約，他也提及「天福案」，喊話民眾要用放大鏡檢視，也呼籲楊鎮浯嚴正面對。

另外，陳福海也批評楊鎮浯的政見，質疑都是執政第四年才做的，他表示，他上屆任期四年花費12億600萬補助國小、建設衛生所等公共建設，甚至上任第一天就反抗蔡英文總統，解決金門缺水問題，四年來無私無我奉獻，他也感謝歷任前縣長，感謝他們留給縣庫足夠財源，他強調，他卸任後留給楊鎮浯161億元，如今金門剩下多少錢？

對於小三通是否復航，陳福海則表示，「小三通怎麼會關，這是陸委會授權於金門」，他強調，他若上任，在疫情可控狀況下，將立即開啟小三通。