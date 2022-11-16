高雄一名林姓男子先前透過交友網站結識年僅14歲的少女A，2人交往後相約出遊時，A女耐不住林男持續求歡，遂一同前往汽車旅館發生1次性行為，事後遭到少女母親提告。一審林男遭判2年徒刑，案經上訴，高雄高分院考量林男已與A女及其母親以支付50萬元達成調解，予以林男緩刑5年。可再上訴。

判決書指出，林男2019年3月間透過交友網站「探探」結識14歲A女，同年5月間兩人相約出遊，豈料林男一見到A女，隨即提議前往汽車旅館發生性行為，A女在林男的苦苦哀求與慫恿之下，同意前往汽車旅館並發生1次性行為。後來A女母親接獲A女校方轉報，才知情女兒與網友發生性行為，憤而前往警局報案控告林姓男子。

一審審理時，林男矢口否認犯罪，法官認為林男不知自我約束，無視法律與未成年女子發生性交行為，對A女的身心健全發展勢必造成負面影響，犯後更要求A女隱瞞事實，犯後態度不佳，法院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處有期徒刑2年。

案經上訴，高雄高分院審理時，林男終於認罪，並與A女、A女母親以支付30萬、20萬賠償金成功調解，法官參酌A女及A女母親均同意給予林男緩刑，考量此刑期以暫不執行為適當，林男歷經此次偵審程序應該會有所警惕，故予以緩刑5年，緩刑期間交付保護管束。可上訴。