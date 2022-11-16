高雄市長陳其邁16日持續到各地車掃拜票，針對台中市長盧秀燕15日在公辦政見發表會上將高市警察大膽用槍說成「槍擊案」，對此，高雄市長陳其邁表示，盧秀燕對案情有所誤解而打擊警方士氣，高市府絕對支持警方在打擊犯罪時正確使用槍械。

陳其邁表示，警察同仁出生入死維護治安真的非常辛苦，盧秀燕可能對案情有所誤解，整起案件主要是警方在打擊犯罪時，由於有桃園地檢署的拘票，警方大膽且正確使用槍械，最終成功壓制歹徒，這應該要給予肯定與支持，不應該因為誤解案情而打擊警察同仁的士氣，高市府絕對支持警方在打擊犯罪時正確使用槍械及相關應變作為。

陳其邁競總發言人高閔琳怒批，盧秀燕在公辦政見發表會上，惡意將高雄警方抓捕開車衝撞的詐欺嫌犯、依法合理用槍，與黑道不法份子用槍相提並論；如此的發言內容和心態，不僅並非事實、充滿惡意，更是對警方執法最大的污衊和諷刺。

高閔琳表示，高雄市今年迄今槍擊傷人案件發生3件是六都最低，也是高雄市近年來新低。盧秀燕貴為台中市長，竟在公辦政見發表會散播不實資訊，將高雄警方執法用槍說成是歹徒開槍，歪曲事實、混淆視聽，嚴重打擊員警士氣，要求盧秀燕立刻公開道歉。