導演張志勇過去曾執導作品《一隻鳥仔哮啾啾》、《沙河悲歌》和《地圖的盡頭》，更曾得到第34屆金馬獎評審團大獎，今(16日)稍早資深媒體人藍祖蔚在臉書證實張志勇驟逝，享壽68歲，但離世主因未透露，令不少網友都相當震驚。

據知，張志勇1954年出生，於世界新聞專科學校（現世新大學）電影編導科畢業，1980年便踏入電影圈，曾擔任場記、製片、編劇、副導等職務，1997年首次擔任導演，推出作品《一隻鳥仔哮啾啾》，以此獲得亞太影展最佳影片，2000年再以《沙河悲歌》拿下金馬獎評審特別獎、亞太影展最佳導演及最佳音樂獎。

藍祖蔚發文。（圖／翻攝自藍祖蔚臉書）

第四十五屆亞太影展最佳導演獎得主張志勇（中）與蔡振南（右）唐美雲（左）。（圖／中時資料照片）

國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚稍早發文，表示今天一早聽聞噩耗，68歲的張志勇傳出驟逝，他形容對方是土生土長的台灣電影工作者，早年跟著丁善璽、金鰲勳、萬仁、柯一正等人的劇組工作，任勞任怨，是稱職的好副導，也是貼心的助手。

李大維（左）、張志勇（右）。（圖／中時資料照片）

藍祖蔚進一步表示，張志勇近年淡出電影圈，聽說回到嘉義務農種菜、種水果，有一雙厚實的手掌，但因身體健康狀況下滑，只要回到片場工作就傳出掛病號，傳出心臟裝了5根支架，他也曬出張志勇兩個女兒傳給大家的訊息，表示張志勇導演已經在昨天辭世，後續告別式時間待決定後會另行通知，曾見過張志勇的網友回應：「猶記得19年前我們在拍蕭菊貞導演首次執導的大愛劇場時，張導時常來探班買東西招待劇組同仁。往事歷歷在目，祝福張導一路好走」。