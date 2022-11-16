王惠美、黃秀芳難得同匡，但抽籤時全程零互動，就連媒體要求候選人合照時，王惠美也刻意叫上選委會主委、監委等人共同合照，避免尷尬。(吳建輝攝)

彰化縣長王惠美再度抽到1號。（吳建輝攝）

民進黨黃秀芳則抽到3號。（吳建輝攝）

彰化縣選委會舉辦縣長選舉公辦電視政見發表會，15日在在新彰數位有線電視股份有限公司登場，上午9點20舉行順序抽籤，1號彰化縣長王惠美再度抽到1號，2號民進黨黃秀芳則抽到3號，其中話題性最高的蕭仁正因缺席，則由選委會代抽中2號，預計10點30將依抽籤順序進行第一次發表。

彰化縣長選舉公辦電視政見發表會依抽籤順序發表政見，政見會分2輪進行，每位候選人每輪各有12分鐘發言，總計24分鐘；首輪將由候選人發表建設願景、牛肉政策，第2輪則可以針對對手政見，提出質疑與批評，形式上會呈現出傳統政見發表會與一般辯論會之間，並不會有主持人進行提問與問答，全程由候選人進行抒發參選理念、政見，以及質疑與辯駁。

而發表會一早由黃秀芳率先抵達，面對鏡頭表示心情愉悅，不會特別緊張，而王惠美緊跟在後，下車同樣面帶笑容，表示平常心，謝謝大家關心，至於話題性十足的蕭仁正，日前表示將親自出席發表會，但今天抽籤時並未現身，由選委會代抽。

而現場王惠美、黃秀芳難得同匡，但抽籤時全程零互動，就連媒體要求候選人合照時，王惠美也刻意叫上選委會主委、監委等人共同合照，避免尷尬，而直到發表會開始時間，蕭仁正都未出現，依規定他仍能在發表會舉行時間內，到現場發表政見。

彰化「公辦電視政見發表會」備受期待原因，除了聚焦王惠美與黃秀芳之間的火花之外，彼此對於彰化之想像與未來擘劃之外，另外可以一睹3號無黨籍蕭仁正真面目，因為其自參選以來，幾乎沒有在媒體或公開場合上曝光，就連文宣廣告也沒有，相當神祕。