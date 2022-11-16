當美股道瓊工業指數在10月飆漲13.95%，創下自1976年以來的最佳單月大漲表現，同期的台股大盤卻是在10月下跌3.5%，台股投資者對美股的表現極為眼紅，但是台股從11月開始急起直追，一路呈現驚驚漲格局，加上股神巴菲特Q3抄底台積電ADR的消息一曝光，激勵台積電單日大漲35元收上480元。那此時台股是不是可以無腦多頭？反攻列車一路向北、已經是萬里無雲了嗎？

曾任外資操盤手的摩爾投顧分析師張貽程認為，巴菲特的「神仙指路」效應，確實會讓國際重量級法人資金，開始以各種形式積極參與台股的投資，非常有機會以滾雪球方式，帶動台股的成交量與買盤力道，而這波台股從12629點谷底展點反攻，已經大幅反彈1939點，漲幅高達15.35%，11月底之前有機會上看15000點，然後開始休息震盪整理。

張貽程指出，台股這一波近2000點的強力反彈，散戶並沒有積極進場的熱情，因為大盤指數一路創反彈新高，但本周融券張數卻不減反增，融券再增加2.12萬張，所以很明顯空軍並還沒死心；另外，從台積電的籌碼也能夠看出空軍並未認輸，在昨（15）日股價大漲之際，融券卻逆勢大增724張，累計融券2470張是今年以來新高，代表「軋空行情」才剛開始，大盤指數和台積電在短期都還有續漲的空間。

接下來操作選股部分，張貽程提醒，最強多頭火車頭台積電已經發車，其他族群的火車頭如IC設計聯發科、封測廠日月光、被動元件國巨、IP矽智財創意等股價也都來到反彈新高，操作上跟著外資的資金順勢而為，並參考年底有作帳行情的集團股，包含華新、聯電、裕隆集團等，逢高波段獲利、拉回分批進場，台股年底的操作勝率相當大。

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