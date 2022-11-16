高通（Qualcomm）於2022年Snapdragon高峰會期間推出最新頂級行動平台Snapdragon 8 Gen 2。Snapdragon 8 Gen 2行動平台將定義連網運算的全新標準，採用全面突破性的AI進行智慧設計，以實現非凡體驗。

全新行動平台已獲全球OEM廠商和品牌採用，包括華碩ROG玩家共和國、榮耀、iQOO、摩托羅拉、努比亞、一加、OPPO、REDMAGIC、紅米、夏普、索尼、vivo、小米、星紀／魅族和中興通訊，預計將在2022年底推出首批商用裝置。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示：「我們熱衷於讓人們體驗更多，因此我們在設計Snapdragon時，以使用者為中心。Snapdragon 8 Gen 2將在2023年徹底改變旗艦智慧型手機的格局，它提供突破性的AI、無與倫比的連接能力和冠軍級的遊戲體驗，使消費者能夠在他們最信賴的裝置上享受各種增強體驗。」

Snapdragon 8 Gen 2關鍵特色體驗，其中在Snapdragon Smart部分，藉由搭載高通最快、最先進的高通AI引擎，Snapdragon 8 Gen 2提供了開創性的AI並與系統全面整合。

在升級的高通Hexagon處理器的推動下，使用者可透過多語言翻譯和先進的AI拍攝功能體驗更快的自然語言處理。Hexagon處理器針對架構進行全新升級，包括微圖塊（micro tile）推論和更大的張量加速器，AI效能可提高多達4.35倍。

這也是首款支援INT4（一種革命性的AI精度格式）的Snapdragon行動平台，每瓦效能提升60％，可持續進行AI推論。最新的高通感測樞紐現在內建雙AI處理器，支援自定義喚醒詞的直覺體驗。期待來自高通AI Stack的更多功能和工具，包括高通AI Studio，將有助於開發人員創造更多的新一代AI應用程式。

Snapdragon Connect部分，Snapdragon 8 Gen 2是全球最領先的5G平台，擁有5G、Wi-Fi和藍牙無與倫比的連接能力。Snapdragon 8 Gen 2採用Snapdragon X70 5G數據機射頻系統和高通5G AI處理器，利用AI的能力實現突破性的5G上傳和下載速度、覆蓋範圍、低延遲和功耗效率。