高通技術公司於2022年Snapdragon高峰會宣布推出高通創新者開發套件（Innovators Development Kit），讓開發人員能跨各種高通技術公司軟解決方案進行開發，最大幅度地縮短上市時間，並增進客製化。

在第一階段，高通創新者開發套件包含以Snapdragon 8 Gen 2行動平台為基礎的硬體開發套件、軟體工具，及為新的開發人員社群提供支援。此高通創新者開發套件將首先提供給選定的大學和研究機構，使用於裝置上機器學習應用，並將在未來擴展至其他領域的開發者，如安全、多媒體、嵌入式系統運算等等。

高通技術公司產品管理副總裁Ziad Asghar表示：「藉由為新的開發人員社群提供使用高的技術，將進一步實現加速數位經濟的創新，並推動更大的效益。透過最大幅度地縮短從發想到打造原型的時間，為開發人員改善上市時間，將能讓這些社群針對產品需求運用高通統一的技術藍圖。」

高通創新者開發套件透過提供包括高通AI疊層（Qualcomm AI Stack）等的工具和資源，讓開發人員能夠進行裝置上AI研究，以打造尖端AI應用，進而使終端解決方案更具靈活性。

未來幾個月，美國幾家領先研究機構包括杜克大學、麻省理工學院及加州大學聖地牙哥分校，將取得高通創新者開發套件樣品。美國麻省理工學院電氣工程與電腦科學系（EECS）副教授韓松博士表示：「我們致力於高效的AI運算及邊緣AI研究，Snapdragon平台在邊緣裝置上具備領先的AI效能及功耗效率，讓我們能夠將創新的研究想法轉為真實世界中行動、汽車及物聯網領域的應用。」